العثور على حيوان مهدد بالإنقراض جنوبي العراق

شفق نيوز/ عثر فريق من مديرية بيئة محافظة واسط على حيوان (كلب الماء الأوراسي)، وفقا لما أفاد به مصدر محلي اليوم الأحد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن هذا الحيوان نادر، و مهدد بالانقراض عثر عليه الفريق في هور الدلمج في واسط.

وأشار المصدر إلى أنه تم إبلاغ وزارة البيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف حمايته من الانقراض.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت في شهر حزيران الماضي، أنباءً وصور عن العثور على حيوان "نادر" وأحد الطفرات النادرة في الشرق الأوسط والعالم في ناحية الاسحاقي، جنوبي شرق تكريت مركز محافظة صلاح الدين.

ونقلت مواقع التواصل الاجتماعي وناشطون في حينها، أن "صياداً من صلاح الدين عثر على كلب الماء الأوراسي من (طفرة المهاق) في نهر دجلة بناحية الاسحاقي، جنوبي شرق صلاح الدين.

وأوضح خبراء في البيئة لوكالة شفق نيوز، أن "هذا الحيوان يعد أول تسجيل في الشرق الأوسط وثاني تسجيل في العالم لهذه الطفرة الحيوانية النادرة".

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي "رفض الصياد محاولات عديدة لشراء هذا الحيوان النادر بمبالغ كبيرة".

وبعتبر الصياد، هذا الحيوان النادر، "ملكاً للعراق وجزءاً مهماً من التراث الطبيعي العراقي".