العثور على جثتي طفلين كلاهما بعمر ثلاث سنوات في دهوك وكركوك

شفق نيوز- دهوك/ كركوك

عثرت السلطات الأمنية، يوم الخميس، على جثتي طفلين يبلغان من العمر ثلاثة سنوات، وذلك في حادثين منفصلين بمحافظتي دهوك وكركوك.

وعن تفاصيل حادثة دهوك، ذكر مسؤول قسم الدفاع المدني في قضاء بردرش، العقيد هوشيار عبد الله، لوكالة شفق نيوز، أن جثة الطفل "بسام" عُثر عليها بعد 13 يوماً من عمليات البحث المتواصلة في نهر الزاب الكبير.

وأوضح عبد الله، أن الطفل فُقد ليلة 26 على 27 من حزيران الماضي، عندما كانت عائلته القادمة من حدود محافظة أربيل في رحلة سياحية بالمنطقة، مرجحاً سقوط الطفل في النهر وغرقه.

وأضاف أن الجثة نقلت إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية والتعرف عليها بشكل رسمي، مشيراً إلى أن الملابس والعمر يشيران إلى الطفل بسام، وسيتم التأكد قطعيةً بعد ظهور نتائج التقرير الطبي.

ونفى مسؤول الدفاع المدني صحة الأنباء التي تداولتها بعض الصفحات بشأن تعرض الطفل للاختطاف، مؤكداً أن المؤشرات كافة تدل على أن الحادثة هي حالة غرق طبيعية ولا توجد أي شبهة جنائية.

وفي كركوك، أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن قوة أمنية عثرت على جثة طفلة داخل مسبح مهجور في إحدى مناطق المحافظة، بعد ورود بلاغ من ذويها يفيد بفقدانها.

وتابع المصدر أن الجثة نُقلت إلى دائرة الطب العدلي لإجراء الفحوصات اللازمة، فيما باشرت الجهات المتخصصة التحقيقات للوقوف على أسباب الوفاة، وتحديد ما إذا كانت ناجمة عن حادث غرق عرضي أو وجود شبهة جنائية تحيط بالحادث.