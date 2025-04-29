العثور على جثتين شمال غرب طوز خورماتو

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في قضاء طوز خورماتو، يوم الثلاثاء، بالعثور على جثتين داخل هياكل مهجورة في منطقة ريفية شمال غرب القضاء.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "القوة الأمنية عثرت على جثتين والتحقيقات الأولية كشفت عن هوية إحدى الجثتين، وتعود لرجل من سكان منطقة العظيم، ويقيم في المنطقة منذ سنوات عدة ويعتمد على الزراعة كمصدر للرزق".

وأضاف أن "الجهات المختصة فتحت تحقيقًا موسعًا لمعرفة ملابسات الحادثة ودوافع الجريمة، فيما لا تزال هوية الجثة الثانية مجهولة".