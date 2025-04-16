العثور على جثة وإصابة موظف بانفجار مخلف حربي جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، يوم الأربعاء، بالعثور على جثة مجهولة، وإصابة موظف بشركة لإزالة الألغام بانفجار مخلف حربي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية عثرت على جثة مجهولة الهوية، في قضاء الزبير قرب محطة وقود الناصري الجديدة، تعود إلى رجل يقدر عمره بين 35 – 40 عاما".

وأضاف أن "الجثة كانت منتفخة بالكامل والجلد منسلخ عنها، نتيجة لبقائها فترة طويلة في بركة ماء"، مبينا أنه "لم تظهر على الجثة اثار اصابة او تعذيب مع وجود اوشام كثيرة على الجسم".

وتابع المصدر، أنه "في حادث منفصل، انفجر مخلف حربي في الرميلة الشمالية بمنطقة أرطاوي، أدى لإصابة شخص تولد 1979، يعمل في شركة MBA لازالة الالغام، وهي منظمة بلجيكية".

وبين أن "الإصابة كانت في القدم اليسرى، ونقل على غثرها لمستشفى في المحافظة وحالته مستقرة".