العثور على جثة ووفاة فتاة بصعقة كهربائية في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بالعثور على جثة مجهولة الهوية بمدينة الناصرية، ووفاة فتاة صعقا بالكهرباء جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " قوة امنية عثرت على جثة شاب مجهول الهوية طافية فوق نهر الفرات بمنطقة صوب الشامية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى ان " التحقيقات الاولية تشير الى ان الجثة مضى وقتا طويلاً على وفاتها".

وتابع المصدر، ان "الجثة الشاب تم نقلها للطب العدلي لتحديد سبب الوفاة الحقيقي ".

وفي السياق، توفيت فتاة تبلغ من العمر 24 عاما بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار نتيجة تعرضها لصعقة كهربائية من ماطور ماء داخل منزلها.