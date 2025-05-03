العثور على جثة وسط بغداد ووفاة مدني بصاعقة رعدية شمالي كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم السبت، بالعثور على جثة رجل لم تعرف هويته بعد، قرب جسر الجادرية وسط العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز الشرطة، عثرت اليوم على جثة رجل مجهول الهوية، مرمية بالقرب من جسر الجادرية وسط بغداد".

ولفت المصدر إلى أن "الجثة لم يتبين عليها أي آثار خارجية، وتم رفعها ونقلها الى الطب العدلي لغرض معرفتها وتسليمها الى ذويها".

في حين أفاد مصدر طبي في محافظة كركوك، يوم السبت، بوفاة مدني جراء تعرضه لصاعقة رعدية في إحدى القرى شمال المحافظة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الحادث وقع في قرية حصار التابعة لقضاء داقوق، حيث ضربت صاعقة رعدية أحد المدنيين أثناء تواجده في منطقة مفتوحة، ما أدى إلى وفاته على الفور".

وأضاف أن "فرق الإسعاف نقلت جثمان الضحية إلى دائرة الطب العدلي في كركوك لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة".

ويشهد شمال العراق هذه الأيام تقلبات جوية مصحوبة بأمطار رعدية، وسط تحذيرات أطلقتها هيئة الأنواء الجوية للمواطنين بتوخي الحذر، خصوصًا في المناطق المكشوفة وأثناء العواصف.