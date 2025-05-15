العثور على جثة واعتقال مطلوب خطير و4 متهمين في بغداد وكركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بالعثور على جثة امرأة مجهولة الهوية مرمية داخل ساحة ترابية ضمن منطقة سبع قصور شرق العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "الجثة كانت مقطوعة اليد، وعليها آثار إطلاقات نارية بالرأس، وطعنات بآلة حادة في مناطق عدة من الجسم"، مؤكداً أن "قوة أمنية سهلت نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي".

إلى ذلك، نفذت شرطة كركوك، خلال الساعات الماضية، عمليتين أمنيتين أسفرتا عن إلقاء القبض على أحد المطلوبين الخطرين وتوقيف أربعة متهمين بتهريب البضائع، ضمن جهودها لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة في المحافظة.

وذكرت قيادة شرطة كركوك في بيان ورد للوكالة، أن "مركز شرطة أزادي التابع لقسم شرطة بلدة كركوك/الجانب الكبير، وبناءً على معلومات دقيقة، تمكن من إلقاء القبض على متهم من أرباب السوابق، مطلوب وفق مواد قانونية متعددة من بينها المادة 406 من قانون العقوبات (القتل العمد)، والمادة 24 من قانون الأسلحة، والمادة 405 (الشروع بالقتل)".

وأضاف البيان أن "العملية نُفذت بكمين محكم بعد متابعة تحركات المتهم، من خلال قوة مشتركة من ضباط مركز أزادي والفوج الثالث في مديرية شؤون أفواج الطوارئ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم".

وفي سياق متصل، أفاد مصدر أمني ثانٍ للوكالة، بأن "قوة من شرطة كركوك تمكنت من توقيف أربعة سواق سيارات حمل، كانوا يستخدمون طرقاً نيسمية شمال المدينة لتهريب البضائع بصورة غير قانونية".

وأكد المصدر أن "الموقوفين يخضعون حالياً للتحقيق، فيما تستمر الأجهزة الأمنية بمتابعة شبكات التهريب واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المتورطين".