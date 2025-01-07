العثور على جثة "ملاك" بعد بحث دام 5 أيام في بحيرة حمرين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بالعثور على جثة ملاك عادل التي تعرضت للغرق قبل 5 أيام في بحيرة حمرين شمال شرقي ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم العثور على جثة الشابة الغريقة في حمرين ملاك عادل بعد 5 أيام من البحث والتي غرقت في وقت سابق بانقلاب زورق يقل 8 أفراد من عائلة واحدة".

وكانت إدارة ناحية السعدية في محافظة ديالى، أعلنت أول أمس الأحد، استمرار عملية البحث عن الشابة الغريقة في حمرين، فيما أكدت وصول فريق غواصين كوردي للاشتراك بعملية البحث.

وقال مدير ناحية السعدية أحمد الزركوشي لوكالة شفق نيوز، إن "فرق البحث والإنقاذ والغواصين تواصل البحث لليوم الثالث على التوالي عن جثة الشابة التي غرقت بانقلاب الزورق في بحيرة حمرين شمال شرقي ديالى".

وأضاف أن "فرق غواصين من بغداد ومن سرايا السلام اشتركت بعملية البحث عن الغريقة في عمق البحيرة دون جدوى، واليوم وصل فريق كوردي من كلار في السليمانية مكون من 5 أفراد مع أجهزة سونار متطورة للبحث أيضا".

وأشار الى أن "هناك فريق كوردي آخر من المتوقع أن يصل قريبا من أجل البحث عن الشابة وانتشال جثتها من البحيرة".

وكان مصدر أمني أفاد، مساء الجمعة الماضي، بغرق وفقدان شابة تبلغ من العمر 17 سنة تدعى ملاك أحمد، نتيجة انقلاب زورق يقل عائلة مكونة من 8 أفراد خلال نزهة في بحيرة حمرين شمال شرقي ديالى.