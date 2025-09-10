العثور على جثة "مفقود" في نهر بديالى

شفق نيوز- ديالى

أعلنت قيادة شرطة ديالى، مساء اليوم الأربعاء، عن العثور على جثة "مفقود" في نهر خريسان وسط المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بعد ورود عدة مناشدات بشأن فقدان أحد المواطنين من أهالي منطقة التحرير منذ أكثر من خمسة عشر يوماً، وجّهت قيادة الشرطة "بالتعمق في التحقيق ومتابعة كاميرات المراقبة بدقة وبالتنسيق مع ذوي المفقود".

وأضافت أنه "بعد المتابعة، تبيّن سقوطه في نهر خريسان، حيث تم توجيه قسم الشرطة النهرية للبحث، والعثور على الجثة عالقة أسفل الجسر في تقاطع البلدة وانتشالها من قبل مفارز الشرطة النهرية".

وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الجثة إلى دائرة الطب العدلي أصولياً.