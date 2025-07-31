العثور على جثة مدرس مفقود منذ ثلاثة أيام قرب جامعة خانقين

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر محلي في ديالى، يوم الخميس، بالعثور على جثة مدرس مفقود منذ عدة أيام في أطراف قضاء خانقين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المواطن (هوراز جاف)، وهو مدرس من سكنة قضاء كلار، فّقد أثره منذ ثلاثة أيام، قبل أن يُعثر على جثته مساء أمس الأربعاء بالقرب من جامعة خانقين".

وأضاف أن "الجهات الأمنية قامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي في بعقوبة لعرضها على الجهات المختصة وتحديد أسباب الوفاة"، مشيراً إلى أن "التحقيقات ما تزال جارية لمعرفة ملابسات الحادث".