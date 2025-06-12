العثور على جثة متفسخة داخل مرآب مستشفى في الناصرية وإخماد حريق في الشورجة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم الخميس، بالعثور على جثة متفسخة داخل مرآب مستشفى الحسين التعليمي، وسط الناصرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "جثة متفسخة عثر عليها اليوم، داخل المرآب الخاص بمستشفى الحسين التعليمي، وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار".

ولفت المصدر، إلى أن "الجثة تعود لشخص تم الإبلاغ في أحد مراكز الشرطة، عن فقدانه قبل عدة أيام"، مبيناً أنه "تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

في حين أعلنت مديرية الدفاع المدني، عن تمكن فرقها من إحكام سيطرتها على حريق في بناية تجارية متعددة الطوابق في منطقة الشورجة وسط بغداد.

وقالت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني، فرضت بغضون دقائق معدودة، سيطرتها الكاملة على حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية متعددة الطوابق قديمة متهالكة، تم اتخاذها كمخازن للملابس ومحلات تجارية في سوق الشورجة التجاري بالقرب من شارع النهر ظهر اليوم الخميس".

وبينت أن "فرق الدفاع المدني، استنفرت وطوقت البناية المحترقة، ونفذت عمليات الاقتحام المباشر والدخول وسط طوابق البناية، وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية، مع تقليل الأضرار المادية".

وطلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق.