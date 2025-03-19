العثور على جثة فتى مفقود وإحباط عمليات تهريب في ذي قار وكركوك (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الأربعاء، بالعثور على جثة في أحد المستنقعات المائية شمالي مركز المحافظة، في وقت أعلنت شرطة كركوك عن ضبط أربع عجلات محملة بمواد مهربة بصورة غير قانونية عبر الطرق النيسمية.

وعن حادث ذي قار، ذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية عثرت على جثة فتى يبلغ من العمر 15 عاماً في أحد المستنقعات المائية بقرية الصريفين في قضاء قلعة سكر شمالي المحافظة".

وبين المصدر، أن "الفتى تم تأشير فقدانه منذ يوم أمس لدى الأجهزة الأمنية، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها ومعرفة سبب الوفاة".

وفي كركوك، أعلنت شرطة المحافظة، أنه "بناءً على معلومات دقيقة توفرت حول تهريب مواشي ومواد عبر الطرق النيسمية شرعت المفارز المختصة بهذه الطرق بنصب كمين".

وبحسب بيان للشرطة ورد لوكالة شفق نيوز، فإنه "تم ضبط أربع عجلات والقبض على خمسة متهمين بعملية نوعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العجلات وضبط المواد المهربة بمحضر ضبط أصولي واحالتهم الى الجهات المختصة وفق القانون لينالوا جزاءهم العادل".