العثور على جثة غريق في نينوى ومصرع طفل جنوب شرقي كركوك

شفق نيوز- نينوى/ كركوك

أفاد مصدر أمني في نينوى، مساء اليوم الأحد، بالعثور على جثة شاب في نهر دجلة بعد مرور أسبوعين على غرقه جنوب شرقي الموصل، فيما لقي طفل مصرعه جراء سقوطه من حصان كان يمتطيه داخل أحد البساتين جنوب شرقي كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشرطة النهرية عثرت على جثة شاب من مواليد 2008 في قرية طويبة التابعة لناحية القيارة جنوب الموصل، بعد نحو أسبوعين من فقدانه أثناء السباحة في نهر دجلة بمنطقة الشمسيات جنوب شرقي الموصل".

وأضاف أن "الجثة نُقلت إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية وتسليمها إلى ذويه".

وفي كركوك، أبلغ مصدر طبي وكالة شفق نيوز، بأن "طفلاً يُدعى عبد الوهاب سعدي، وهو تلميذ في الصف الخامس الابتدائي ومن سكنة حي النصر بمدينة كركوك، تعرض لحادث عرضي أثناء وجوده داخل أحد البساتين في ناحية ليلان (35 كم جنوب شرق كركوك)، حيث سقط من على ظهر حصان كان يمتطيه خلال أوقات الترفيه والاستمتاع بالعطلة الصيفية".

وبين أن "الطفل أُصيب بجروح ورضوض خطيرة نتيجة السقوط، ما استدعى نقله بشكل عاجل إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، إلا أن حالته الصحية كانت حرجة وفارق الحياة بعد وقت قصير من وصوله".

وأشار إلى أن "الحادث خلف حالة من الحزن بين ذويه وأهالي المنطقة، لاسيما أن الطفل كان معروفاً بين أقرانه بحبه للعب والتنقل في البساتين خلال العطلة الصيفية بعد انتهاء العام الدراسي".

ولفت المصدر إلى أن الجهات الأمنية المختصة فتحت تحقيقاً بالحادث للوقوف على ملابساته، فيما جرى تسليم جثمان الطفل إلى ذويه بعد استكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة.