العثور على جثة غريق السيول بعد رحلة بحث 3 أيام في كركوك

شفق نيوز- كركوك

عثرت الجهات المعنية في كركوك، يوم السبت، على جثة الشاب (محمد عثمان) بعد رحلة بحث استمرّت ثلاثة أيام، إثر فقدانه جراء السيول التي اجتاحت مناطق جنوب شرقي المحافظة.

وقال مصدر طبي، لوكالة شفق نيوز، إن الشاب، البالغ من العمر 23 عاماً، كان قد غرق إثر انحراف دراجته بسبب السيول في قرية ترجيل التابعة لناحية ليلان، قبل أن يتم العثور على جثته صباح اليوم في قرية سلام من قبل أقاربه وأصدقاء عائلته، وعلى مسافة بعيدة من موقع غرقه.

وأضاف المصدر، أن الجثمان نُقل إلى تكية الشيخ فؤاد المشايخي في حي شورجة لتغسيله، ثم جرى تحويله إلى دائرة الطب العدلي في مستشفى آزادي التعليمي، حيث أُجريت المعاينة الأصولية قبل تسليمه إلى ذويه.

وأشار إلى أن الشاب متزوج ولديه طفل واحد يبلغ من العمر ثلاثة أشهر، وسيوارى الثرى في مقبرة تپەلو التابعة لناحية ليلان.