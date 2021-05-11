العثور على جثة عراقي في مخيم للاجئين في اليونان

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة "لوتكه" المهتمة بشؤون اللاجئين والنازحين العراقيين ومقرها إقليم كوردستان يوم الثلاثاء العثور على جثة عراقي في العقد الخامس من العمر في احدى مخيمات اللاجئين في اليونان.

وقالت المؤسسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، اليوم، إنه في مساء أول أمس الأحد تم العثور على جثة رجل يبلغ من العمر 51 عاما عراقي الجنسية في مخيم "فيال" للاجئين في بحيرة المطلة على بحيرة "خيوس" شمال بحر إيجة بالقرب من تركيا.

ووفقا للمعلومات التي سردتها المؤسسة فإن الرجل يعيش في المخيم منذ العام ونصف العام، مشيرة إلى أنه توفي بسبب مرض أُصيب به.

يذكر أنه هذه ثاني حالة وفاة يسجلها المخيم خلال الأيام القليلة الماضية إذ سبق أن توفي شاب صومالي الجنسية يبلغ من العمر 28 عاما.