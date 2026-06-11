العثور على جثة شاب ومقتل فتاة بطلق ناري جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بمقتل فتاة بطلق ناري إثر مشاجرة، فضلا عن العثور على جثة شاب داخل عجلة ضمن محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن مشاجرة داخل ملعب لخماسي كرة القدم في قضاء الغراف شمال محافظة ذي قار، استخدمت فيه الأسلحة بين الطرفين أدت لمقتل فتاة برصاصة في رأسها لا علاقة لها بالحادث.

من جانب آخر، أوضح المصدر، أن قوة أمنية عثرت على جثة شاب في الثلاثينيات من عمره متوفٍ داخل عجلته في أحد مناطق جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

ووفق المصدر، لم تعرف أسباب الوفاة، وتم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها.