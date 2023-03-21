العثور على جثة شاب في ديالى و"لغم" ينهي حياة سائح عند زرباطية واسط

شفق نيوز/ أفاد مصدران امنيان، يوم الثلاثاء، بالعثور على جثة شاب في محافظة ديالى، في وقت لقى فيه سائح مصرعه اثر انفجار لغم في مدينة زرباطية بمحافظة واسط.

وقال مصدر في ديالى لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الامن عثرت على جثة شاب مقتولا ومرميا في منطقة (الصناعة الثالثة) في الأطراف الغربية لمدينة بعقوبة".

واضاف، ان "جثة الضحية تحمل اثار تعذيب واطلاقات نارية وتم نقلها الى الطب العدلي فيما فتحت السلطات الامنية تحقيقا بالحادث".

وفي واسط، ادى انفجار لغم في جبال زرباطية الى مصرع أحد السائحين.

وأكدت دائرة صحة قضاء بدرة وصول جثة شاب من اهالي ناحية شيخ سعد والذي قضى اثر انفجار اللغم.

ودعت الصحة السائحين الى "الابتعاد عن الامكان التي تتواجد فيها مخلفات حربية".