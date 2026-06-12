العثور على جثة شابة مقتولة وحريق كبير في ديالى وكركوك

شفق نيوز- كركوك/ ديالى

أفاد مصدر في الدفاع المدني بمحافظة كركوك، يوم الجمعة، باندلاع حريق في مجموعة من محال بيع الفواكه والخضار بمنطقة حي العسكري وسط المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "حريقاً اندلع في عدد من محال بيع الفواكه والخضار الواقعة في حي العسكري، مقابل دائرة كاتب العدل وسط كركوك، وعلى الفور توجهت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المحال والمباني المجاورة".

وأضاف أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن تماساً كهربائياً قد يكون وراء اندلاع الحريق، فيما تستمر الجهات المختصة بالتحقيق لمعرفة الأسباب النهائية وتقدير حجم الأضرار".

من جانبه، قال أحد شهود العيان ويدعى أحمد عبدالله، في للوكالة، إن "الحريق بدأ بشكل مفاجئ داخل أحد المحال قبل أن تنتشر النيران بسرعة كبيرة بين المحال المتجاورة بسبب المواد القابلة للاشتعال الموجودة فيها".

وأضاف أن "ألسنة اللهب تصاعدت بشكل كثيف وتحولت المنطقة إلى كتلة من النار والدخان، فيما امتدت النيران إلى ساحة متروكة خلف المحال، ما أدى إلى احتراق الأعشاب والحشائش الجافة الموجودة فيها".

وأشار عبدالله، إلى أن "الأهالي حاولوا المساعدة في إخماد الحريق لحين وصول فرق الدفاع المدني، التي تمكنت لاحقاً من السيطرة على النيران ومنع وصولها إلى المناطق السكنية القريبة".

ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات بشرية، فيما خلف أضراراً مادية في عدد من المحال التجارية، وسط استمرار عمليات الكشف وتقدير الخسائر من قبل الجهات المختصة.

إلى ذلك أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، بالعثور على جثة شابة مقتولة رميا بالرصاص، مرمية في منطقة زراعية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن مفارز الشرطة عثرت على جثة شابة عشرينية مرمية في مبزل بمنطقة زراعية قرب منطقة محمد السكران بين محافظتي ديالى والعاصمة بغداد".

ولفت المصدر، إلى أن الجثة بدت عليها آثار عدة عيارات نارية"، مبيناً أن "مفارز الشرطة نقلت الجثة الى الطب العدلي، وفتحت تحقيقا بالحادث".