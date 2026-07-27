العثور على جثة رجل متحللة داخل منزله وسط كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، مساء يوم الاثنين، بالعثور على جثة رجل متحللة داخل منزله في منطقة ساحة الطيران بمدينة كركوك، بعد أن قادت الروائح الكريهة المنبعثة من المنزل إلى اكتشاف الحادثة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن أهالي المنطقة أبلغوا الشرطة بانبعاث روائح غريبة وكريهة من أحد المنازل، لتتوجه على إثر ذلك قوة أمنية إلى الموقع وتقوم بفتح المنزل.

وأضاف أن القوة الأمنية عثرت على جثة الرجل داخل المنزل وقد وصلت إلى مرحلة متقدمة من التحلل، ما يشير إلى وفاته قبل عدة أيام.

وأشار المصدر إلى أنه تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحديد أسباب الوفاة، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً بالحادث.