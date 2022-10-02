العثور على جثة تحت ركام بناية الواثق وسط بغداد

شفق نيوز/ عثرت فرق الدفاع المدني اليوم الأحد، على جثة تحت ركام بناية المختبر الوطني المنهار وسط بغداد.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن عمليات البحث تحت الأنقاض أسفرت عن العثور على جثة لأحد الضحايا.

وأضاف المصدر؛ أن الجثة تعود لحارس البناية، مشيرا إلى ان عمليات البحث ما تزال مستمرة.

وأبلغ شهود عيان وذوي ضحايا انهيار مبنى المختبر الوطني وسط بغداد، في وقت سابق من اليوم وكالة شفق نيوز؛ عن عدم عثورهم على 4 من أقربائهم من بين الناجين من الحادث.

وصباح أمس السبت، أفادت مديرية الدفاع المدني بانهيار بناية مؤلفة من عدة طوابق عبارة عن مختبر طبي وسط العاصمة بغداد.

وقال العميد جودت عبد الرحمن مدير علاقات واعلام الدفاع المدني في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن البناية مكونة من أربعة طوابق وقعت في منطقة الكرادة بساحة الواثق قرب مطعم قدوري وسط بغداد.

بدورها ذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ 13 مواطناً بعد انهيار بناية مكونة من 4 طوابق في ساحة الواثق في شارع سلمان فائق في العاصمة بغداد، مؤكدة أن فرق الدفاع المدني مازالت تواصل عملية البحث والإنقاذ.