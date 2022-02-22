العثور على جثة امرأة على ضفاف دجلة في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم الثلاثاء، بالعثور على جثة امرأة على ضفاف نهر دجلة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "قوات الامن والأهالي عثروا على جثة تعود لامرأة على ضفاف نهر دجلة في قرية (كنعوص) التابعة لقضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين.

وأضاف ان "الأجهزة الأمنية تعرفت على جثة المرأة والتي تسكن ناحية حمام العليل في نينوى، وان الحادث غرق وانجرفت الجثة من حدود نينوى نحو اطراف الشرقاط".

واكد ان "الأجهزة الأمنية نقلت الجثة الى الطب العدلي وفتحت تحقيقا لكشف ملابساته بالتنسيق مع السلطات الأمنية في نينوى".