العثور على جثة المخرج "لؤي فاضل" بعد أيام من اختفائه في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بالعثور على جثة المخرج السينمائي العراقي "لؤي فاضل" بعد اختفائه منذ سبعة أيام في العاصمة بغداد.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية عثرت على جثة المخرج السينمائي لؤي فاضل في منطقة الوزيرية ببغداد، واخلتها إلى دائرة الطب العدلي، مبينا أنه تم وضعها ضمن جثث مجهولة الهوية، حيث تم التعرف عليه فيما بعد، وذلك بعد فقدانه لمدة 6 أيام.

وأوضح أنه لم ترد اي معلومات عن أسباب الوفاة حتى الآن، مشيرا الى استمرار التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات الوفاة.

من جانبه كتب عباس فاضل، شقيق المخرج الضحية لؤي فاضل، في منشور على فيسبوك، تابعته وكالة شفق نيوز "اخوي وابوي وصديقي مات لكيتة بالطب العدلي -شقيقي وأبي وصديقي مات، وجدته في الطب العدلي"، فيما نعى الفنان احمد حمود، وفاة المخرج ووصفه بـ"الشاب الطموح والصديق الخلوق لؤي فاضل".

كما نعت نقابة الفنانين العراقيين رحيل المخرج السينمائي لؤي فاضل، وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الفنان الراحل لؤي فاضل احد المخرجين الشباب البارزين عضو نقابة الفنانين العراقيين حيث مثل العراق في عدة محافل دولية وصنع العديد من الأفلام السينمائية آخرها فيلم حجل.

ويوم أمس الأحد، كتب عباس فاضل شقيق الضحية منشوراً على فيسبوك، تابعته وكالة شفق نيوز، قال فيه "اخوي المخرج السينمائي لؤي فاضل مفقود صار 6 ايام من تاريخ 13/6 انفقد من كلية الفنون الجميلة اخر مشاهدة له ساعة 10.50 صباحا خرج من باب كلية الفنون الجميلة في منطقة الوزيرية".

وأضاف "اتمنى اي شخص التقى به او رآه بعد هذا الوقت والتاريخ للتواصل وارسال المعلومة".