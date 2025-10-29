العثور على جثة الغريق حسين الجياشي بعد 15 يوما من البحث في دجلة

شفق نيوز- بغداد

أعلنت قيادة شرطة الكرخ في العاصمة بغداد، يوم الاربعاء، عن العثور على جثة الشاب الغريق حسين الجياشي، بعد 15 يوما من البحث.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد جهود متواصلة استمرت لاكثر من 15 يوما، تمكنت مفارز شرطة الكرخ النهرية من العثور على جثة الغريق حسين باسم الجياشي، وذلك بعد التعرف عليه من قبل ذويه".

وتعرض الشاب حسين الجياشي، وهو من أهالي السماوة، للغرق في نهر دجلة ببغداد، قبل أسبوعين، حيث قدم إلى العاصمة من أجل البحث عن فرصة عمل.

وكان حسين عائداً من عمله قرب نهر دجلة فقرر رفقة أصدقائه السباحة في النهر من أجل تخفيف التعب، إلا أنه غرق أثناء السباحة ولم يتمكن أصدقائه وفرق الإنقاذ من إنقاذه.

وأثناء عملية البحث عن جثمان حسين الجياشي في النهر، تمكنت فرق الشرطة النهرية وغواصيها من انتشال عدة جثث أخرى، يصل عددها حسب شهود عيان إلى أربعة جثث، الأمر الذي أثار استغراب الشارع العراقي من مأساوية الحادثة.