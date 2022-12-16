العثور على بقايا عظمية لجثث مفقودين في موقع حريق الوزيرية ببغداد

شفق نيوز/عثرت فرق إنقاذ الدفاع المدني، على بقايا عظمية يرجح أن تعود لثلاث جثث من مفقودي عمال بناية موقع الوزيرية للعطور ببغداد ظهر هذا اليوم الجمعة.

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان اليوم، إنه تم رفع البقايا وتسليمها أصوليا إلى دائرة الطب العدلي للكشف ومعرفة عائدية تلك العظام من خلال فحص (DAN) وما زالت فرق الدفاع المدني التخصصية تعمل لفحص الإنقاذ في الموقع.

وتواصل فرق الإنقاذ، منذ مطلع شهر تشرين الثاني الماضي، عمليات البحث عن مفقودين يُقدر عددهم بـ12 شخصاً جراء الحريق الكبير الذي شهدته منطقة الوزيرية في العاصمة العراقية بغداد.

و أفادت مديرية الدفاع المدني، يوم 11 من الشهر الماضي، بأن حريق البناية التجارية الهائل في منطقة الوزيرية وسط العاصمة بغداد ناجم عن تطاير شرارة إثر سقوط المصعد داخل تلك البناية.