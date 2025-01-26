العتبة الكاظمية تعلن مشاركة أكثر من 14 مليون زائر في الزيارة الرجبية

شفق نيوز/ أعلنت العتبة الكاظمية، يوم الأحد، عن مشاركة 14 مليون زائر في "الزيارة الرجبية"، فيما أكدت قيادة عمليات بغداد نجاح الخطة الأمنية للزيارة.

وقالت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأمين العام للعتبة حيدر حسن الشمري، أعن أن عدد الزائرين الوافدين للعتبة لإحياء ذكرى استشهاد الامام الكاظم بلغ أكثر من 14 مليون زائر".

واختتمت اليوم، مراسم زيارة ذكرى وفاة الإمام الكاظم، بعد توجه ملايين الزائرين سيرا على الأقدام لمدينة الكاظمية، من مختلف مناطق بغداد والعراق.

إلى ذلك، أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد خليفة التميمي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الأجهزة الأمنية تمكنت على مدار أيام متواصلة وبجهد استخباري كبير، والتزام عالي المستوى بالخطط المرسومة، من تأمين الحماية للجموع المليونية التي توافدت لإحياء الذكرى في مدينة الكاظمية، وكذلك في جميع الطرقات التي سلكها الزائرون بعموم مناطق العاصمة".

وأضاف أن "منتسبي القوات الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي والأجهزة والوكالات الاستخبارية قد بذلوا جهوداً كبيرة تستحق الثناء".

بدورها، أكدت أمانة نجاح خطتها للزيارة الرجبية، واشارت إلى رفع 4 آلاف طن من النفايات في مدينة الكاظمية.

والإمام موسى الكاظم، هو السابع من أئمة الشيعة الاثني عشرية، توفي في 25 رجب 183 هـ في سجن هارون الرشيد في بغداد، حيث قضى معظم سنواته الأخيرة في السجون.

وتعتبر الزيارة السنوية لمرقده أحد أبرز الأحداث الدينية في العراق، حيث يتوافد الملايين من الشيعة من مختلف أنحاء العالم لزيارة مرقده.