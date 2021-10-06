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العتبة العلوية تعلن مشاركة 6 ملايين زائر في إحياء زيارة الرسول

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-06T15:52:48+0000
العتبة العلوية تعلن مشاركة 6 ملايين زائر في إحياء زيارة الرسول

شفق نيوز / أعلنت العتبة العلوية في النجف، يوم الأربعاء، مشاركة ستة ملايين الزائرين في إحياء ذكرى وفاة الرسول.

وذكر مدير إعلام العتبة العلوية فائق الشمري، لوكالة شفق نيوز، أن "محافظة النجف استقبلت أكثر من ستة ملايين زائر، بعضهم جاء سيرا على الأقدام من المحافظات القريبة، وسط إجراءات أمنية وخدمية مشددة".

وأضاف الشمري، أن "العتبة العلوية، واصلت تقديم وجبات طعام، إذ تم تقديم 40 ألف وجبة طعام يومياً إلى الزائرين، فضلاً عن أقسام أخرى معنية بتنظيم الزائرين، بالإضافة إلى المواكب الحسينية لتقديم الخدمات للزائرين".

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