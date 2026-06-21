العتبة العلوية تعلن استنفاراً شاملاً داخل العراق وخارجه (صور)

شفق نيوز- النجف

أعلن مدير إعلام العتبة العلوية، حيدر رحيم، يوم الأحد، استنفار جميع الأقسام الخدمية والأمنية والفنية استعداداً لإحياء مراسم الزيارة والمناسبات الدينية، بالتنسيق مع الدوائر الحكومية المعنية لضمان انسيابية حركة الزائرين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وقال رحيم، لوكالة شفق نيوز، إن "العتبة العلوية أكملت استعداداتها لاستقبال المواكب الحسينية بمختلف صنوفها، بما في ذلك مواكب العزاء والمشق والمشاعل، فضلاً عن المواكب الخدمية، وذلك ضمن خطة تنظيمية متكاملة تشرف عليها العتبة العلوية".

وأضاف أن "العتبة تواصل تقديم خدماتها للزائرين على مدار الساعة، حيث توفر يومياً آلاف الوجبات الغذائية المجانية للوافدين من داخل العراق وخارجه، إلى جانب الخدمات الإرشادية والصحية والأمنية، بما يسهم في توفير أجواء ملائمة للزيارة وإحياء الشعائر الدينية".

هذا وعقد رئيس اللجنة الأمنية العليا، محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، يوم أمس السبت، اجتماعاً موسعاً مع أعضاء اللجنة بحضور قادة العمليات والشرطة، وقائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي، تزامنًا مع قرب حلول زيارة العاشر من محرم الحرام.

وتعد زيارة عاشوراء في كربلاء من أبرز المناسبات الدينية؛ حيث يحيي الملايين ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي ، سبط نبي الإسلام، في العاشر من شهر محرم عام 61 للهجرة (680 ميلادية) في معركة الطف الشهيرة، وتصل الشعائر ذروتها بتوافد الزوار من داخل العراق وخارجه نحو المدينة المقدسة.