العتبة العباسية: عدد زائري الأربعين هذا العام بلغ أكثر من 21 مليوناً

شفق نيوز/ أعلنت العتبة العباسية، يوم الأحد، أن عدد الأشخاص الذين أدوا زيارة أربعينية الإمام الحسين في مدينة كربلاء بلغ أكثر من 21 مليون شخص.

وقالت العتبة في بيان اليوم، إن عدد زائري الأربعين هذا العام بلغ 21 مليوناً و480 ألفاً و525 زائراً.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق أن أكثر من ثلاثة ملايين مواطن عبروا الحدود مع العراق متوجهين الى كربلاء لإحياء الزيارة الاربعينية.

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الاربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.