العتبة العباسية تنفي صلتها بمبادرة "الغرفة الزجاجية" في بغداد

نفت العتبة العباسية، يوم الثلاثاء، ما تداولته وسائل إعلام، ومنصات على مواقع التواصل الاجتماعي حول صلتها بما تُعرف بمبادرة "الغرفة الزجاجية" وسط العاصمة بغداد التي تجمع التبرعات للمعاقين.

وذكرت الأمانة العامة للعتبة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العتبة "لا علاقة لها بهذه المبادرة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".

وشددت العتبة على أهمية "تحري الدقة وعدم الزج باسمها في أي نشاطات لا تمت لها بصلة"، داعية وسائل الإعلام إلى "توخي المسؤولية المهنية عند نشر المعلومات".

وكانت مصادر أمنية، أفأدت لوكالة شفق نيوز، السبت الماضي، بأن القوات الأمنية تراجعت عن قرارها السابق القاضي بإغلاق ورفع ما يعرف بالغرفة الزجاجية المخصصة لجمع التبرعات في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وسمحت بإعادة افتتاحها واستئناف عملها من جديد.

وجاء ذلك بعد الحديث عن بصدور قرار بإلغاء مبادرة الغرفة الزجاجية لجمع التبرعات في ساحة التحرير ببغداد، والتي نُصبت قبل عدة أيام، وأمر القوات الأمنية برفعها فوراً.

وانطلقت مبادرة الغرفة الزجاجية يوم الجمعة (21 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري) في ساحة التحرير، وكان مخططاً أن تستمر لعشرة أيام بهدف جمع التبرعات لشراء كراسٍ كهربائية لذوي الاحتياجات الخاصة من شريحة المعاقين، في إطار حملة تطوعية يقودها ناشطون ومتطوعون مدنيون.