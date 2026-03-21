العتبة العباسية تطلق حملة لجمع التبرعات للشعبين الإيراني واللبناني

شفق نيوز- كربلاء

أعلنت العتبة العباسية في كربلاء، يوم السبت، المباشرة بحملة لجمع التبرعات دعماً للشعبين الإيراني واللبناني، وذلك في أعقاب الأحداث الأخيرة التي تشهدها المنطقة.

وأشارت العتبة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إلى أن هذه الجهود تأتي انطلاقاً من توجيهات وكيل المرجعية الدينية العليا أحمد الصافي، وفي إطار السعي لترسيخ قيم التضامن الإنساني، وتعزيز روح التكافل بين الشعوب الإسلامية.

ولفتت العتبة في بيانها إلى أن "المرجعية الدينية العليا دعت عبر خطبة صلاة العيد في كربلاء صباح اليوم السبت، المؤمنين في هذه الظروف العصيبة وتفاقم المأساة وازدياد حاجة المتضررين والنازحين، إلى مد يد العون والمساعدة للمنكوبين، كما أذنت بصرف الحقوق الشرعية لتخفيف آلام المتضررين في إيران ولبنان".