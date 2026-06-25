العتبة العباسية: تسجيل 831 موكباً حسينياً للمشاركة في عاشوراء

شفق نيوز- كربلاء

أعلنت الجهات المنظمة في مدينة كربلاء، يوم الخميس، تسجيل 831 موكباً حسينياً للمشاركة في إحياء مراسم عاشوراء، في وقت تواصل فيه المؤسسات الأمنية والخدمية والصحية تنفيذ خطط واسعة لاستقبال ملايين الزائرين الوافدين من داخل العراق وخارجه.

وقال معاون رئيس قسم الشعائر والمواكب والهيئات الحسينية في العتبة العباسية، كاظم صالح مهدي، لوكالة شفق نيوز، إن عدد المواكب المسجلة لدى القسم خلال زيارة العاشر من محرم هذا العام بلغ 831 موكباً، تتوزع بين مواكب العزاء والخدمة والنشاطات الثقافية والإرشادية.

وأوضح مهدي، أن مواكب العزاء تتولى تنظيم مراسم اللطم والمواساة وإحياء الشعائر المرتبطة بذكرى استشهاد الإمام الحسين، فيما تقدم المواكب الخدمية الطعام والشراب والإسعافات الأولية والخدمات اللوجستية للزائرين.

كما تشارك مواكب ثقافية وإرشادية، في نشر الوعي الديني والتعريف بالقيم والمبادئ التي ارتبطت بثورة الإمام الحسين.

وتأتي هذه الاستعدادات بالتزامن مع توافد أعداد كبيرة من الزائرين إلى كربلاء لإحياء ذكرى عاشوراء، التي تعد من أكبر التجمعات الدينية السنوية في العراق والعالم الإسلامي.