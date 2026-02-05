العتبة العباسية ترشح حسين فائز بدلا عن ميثم الزيدي لقيادة "فرقة العباس"

شفق نيوز- كربلاء

أعلنت العتبة العباسية، يوم الخميس، عن ترشيح حسين فائز رسول، لقيادة فرقة العباس القتالية المرتبطة بها، خلفا لميثم الزيدي الذي تمت الموافقة على إعفائه من مهامه.

وقالت العتبة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ميثم الزيدي، قائد فرقة العباس (عليه السلام) القتالية، قد تقدّم بطلب رسمي لإكمال دراسة الدكتوراه، بعد أن نال شهادة الماجستير قبل خمس سنوات من كلية الدفاع الوطني في بغداد (جامعة الدفاع الوطني للدراسات العسكرية)".

وأضافت "وقد وافقت العتبة العباسية المقدسة على طلبه، ورشحت حسين فائز الهاشمي – الذي كان يشغل منصب نائب قائد الفرقة – لتسلم القيادة، لغرض استحصال الموافقات الرسمية الأصولية".

وقدم الزيدي، طلب الإعفاء من مهامه، كقائد لفرقة العباس القتالية، التي تأسست بناء على فتوى الجهاد من المرجعية الدينية العليا، خلال الحرب ضد تنظيم داعش، وتعد جزءا من هيئة الحشد الشعبي.