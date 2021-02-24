العتبة الحسينية تتخذ جملة قرارات لمواجهة كورونا المتحورة وتحذر من "تربة الصلاة"

شفق نيوز/ أعلنت إدارة العتبة الحسينية ، يوم الاربعاء، عن اتخاذ جملة من الإجراءات لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، محذرة من أن تكون "تربة الصلاة" وسيلة لانتشار الفيروس.

وقال المتحدث الرسمي للعتبة افضل الشامي في مقابلة متلفزة، إن "العتبة تريد من خلال هذه الاجراءات ان تقلل من احتمالية انتشار هذه الجائحة عن طريق الزيارة".

وأضاف "تم تقليل عدد المنتسبين المتواجدين من خلال تخفيض الدوام الى (50%)، فيما تواصل إدارة العتبة العمل بقرارها السابق بإيقاف اقامة صلاة الجمعة، وصلاة الجماعة والتجمعات، فضلا عن "ايقاف كافة المراسم العبادية والتجمعات مع رفع كافة انواع السجاد الموجود داخل الصحن الشريف ما عدا الموجود في باب قبلة الإمام الحسين"، لافتا الى "وجود قرار بسحب كافة الكتب من المكتبات داخل الصحن الشريف واستبدالها بكتيبات صغيرة".

وتابع "كما نفضل للزائر ان يصطحب معه (تربة الصلاة) وكتابه الخاص به لانه بحسب المختصين بالجانب الطبي من الممكن أن يكون هذا التلامس وسيلة لانتشار الفيروس.

وأشار الى أن "العتبة الحسينية الى الآن افتتحت (16) مستشفى ومركزا للشفاء في عموم العراق، وان الهيأة المشرفة على النشاط الطبي التابعة لها مستمرة بالتواصل مع وزارة الصحة ومديريها في كربلاء، كما ان إدارة العتبة كما قدمت سابقا من مساعدة مستعدة أن تقدم يد العون كذلك في الوقت الحالي".

وبين أن "مراكز الشفاء التي نفذتها العتبة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة شملت مناطق عدة من العراق حيث كانت من الموصل وحتى البصرة، وهذا يدخل ضمن الاستعداد المبكر للحد من خطر الجائحة على المواطنين والبلد عموما".