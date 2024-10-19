العتبة الحسينية بكربلاء تستأجر 5 فنادق كبيرة لـ 1000 وافد لبناني في سوريا

شفق نيوز/ اعلن وفد إغاثة الشعب اللبناني في سوريا التابع للعتبة الحسينية، يوم السبت، عن إنشاء آلية مدروسة لإيواء العوائل اللبنانية الوافدة إلى سوريا، وفيما أكد استئجار العتبة الحسينية لأكثر من (5) فنادق كبيرة، أشار إلى أن هناك جهودا كبيرة لتوسيع نطاق الدعم ليشمل جميع المحافظات التي يتواجد فيها الوافدون اللبنانيون.

وقال مسؤول الوفد احمد حسن فهد في تصريح للموقع الرسمي للعتبة الحسينية، إن العتبة الحسينية اتخذت خطوات إغاثية ملموسة لمواجهة التحديات الإنسانية التي تواجه العوائل اللبنانية الوافدة إلى سوريا، حيث وضعت آلية لإيواء الوافدين بالتنسيق مع لجنة مختصة لاستئجار الفنادق في منطقة السيدة زينب في ريف دمشق.

وأضاف، أن "العتبة استأجرت أكثر من (5) فنادق كبيرة ولائقة، واستقبلت نحو (1000) وافد لبناني"، مبينا "نحن مستمرون في إيجاد سكن آخر وفنادق أخرى لإسكان العوائل المتبقية التي لم تحصل على سكن حتى الآن".

وزاد، حين بالقول "في البداية، كانت هناك خطة وآلية لنقل العائلات من سوريا إلى العراق لإسكانها في الأماكن التي توفرها العتبة الحسينية ، لكن بعد فترة وجيزة، ونتيجةً لتغير الظروف، أعيد تقييم الاستراتيجية من خلال التركيز على توفير سكن مباشر لتلك العوائل في سوريا من عبر استئجار الفنادق"، لافتا إلى أن "هناك خطة وآلية لتوسيع نطاق الدعم ليشمل جميع المحافظات السورية التي يتواجد فيها عائلات لبنانية".