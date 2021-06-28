العبوات تطيح بالكهرباء في ديالى وتصاعد الاحتجاجات في صلاح الدين

شفق نيوز/ كشف مصدر امني في شرطة ديالى، يوم الاثنين، تفاصيل استهداف وإحباط هجمات ضد أبراج نقل الكهرباء في المحافظة، مشيرا الى شن حملات ملاحقة لبؤر داعش في منطقتين.

عبوات وابراج

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم رصد عبوتين ناسفة في أبراج الطاقة في قضاء الخالص- ناحية السلام - قرية الوندية من قبل أحد الفلاحين وتم أخبار قسم المتفجرات وتم تفكيك العبوات دون اي اضرار او خسائر بشرية أو مادية واحباط عملية تفجير أبراج الطاقة".

وفي السياق نفسه أشار المصدر إلى أن "انفجارا استهدف أبراج الكهرباء في المنطقة الواقعة بين حدود منطقة الهاشميات شمال غرب بعقوبة ومنطقة المرادية التابعة لناحية بني سعد جنوب غرب بعقوبة".

وبين المصدر؛ ان "عناصر ارهابية من داعش استهدفت برجي نقل الكهرباء ضمن خط ديالى – شرق بغداد (400 كي في) بخمس عبوات ناسفة ما ادى الى سقوط البرج رقم 44 والحاق اضرار جسيمة في البرج 45 في الخط الناقل".

واوضح ان "موقع الهجوم منطقة معزولة وخالية من السكان ومن الصعب الدخول إليها".

عملية عسكرية

وفي سياق منفصل؛ افاد المصدر نفسه، بـ"انطلاق عملية عسكرية في جنوب ناحية كنعان ضمن قضاء بعقوبة من قبل مفرزة من مركز أمن بعقوبة مكتب أمن كنعان بالاشتراك مع فوج مغاوير الثاني ومفرزة من أستخبارات كنعان 18 كم شرق بعقوبة".

كما أعلن عن "انطلاق عمليات عسكرية لدهم وتفتيش قرية صخول- ناحية المنصورية ضمن قضاء الخالص من قبل فوج مغاوير فق٥ ومفرزة من مركز أمن الخااص - مكتب أمن المنصورية".

واكد المصدر ان "الهدف من العمليتين ملاحقة اوكار وبؤر متخفية لداعش بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومنعها من اعادة نشاطها الارهابي وشن هجمات وعملية تستهدف السكان او القطعات الامنية".

لا تغطية بأمر الوزير

وفي صلاح الدين، اكد اعلاميون ان عناصر الامن منعتهم من دخول محطة الجالسية الحرارية الكهربائية بعد تعرضها لهجمات صاروخية ليلة أمس الحق اضرارا جسيمة بها.

وقال الاعلاميون لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر حماية المحطة منعوا الإعلاميين من دخول محطة الجالسية الحرارية بناءً على أوامر من وزير الكهرباء بحسب العناصر الأمنية والاسباب مجهولة".

يذكر ان محطة الجالسية الحرارية دخلت الخدمة خلال الأيام الاخيرة وتعرضت لهجوم باربع صواريخ كاتيوشا ليلة أمس تسببت باضرار جسيمة بمحطة التوليد الرئيسية.

احتجاجات

وهددت محافظة صلاح الدين بتنظيم احتجاجات شعبية عارمة احتجاجا على انعدام ونقص الكهرباء وحرمان المحافظة من حصص التجهيز.

وقال النائب عن المحافظة جاسم الجبارة لوكالة شفق نيوز، إن "محطتين لإنتاج الكهرباء الاولى "ملا عبدالله" والثانية الجالسية الحرارية التي دخلت الخدمة مؤخرا تجهزان المنظومة الوطنية لعموم المحافظات بالكهرباء مقابل حرمان المحافظة من حصص التجهيز بشكل مجحف".

وبين الجبارة ان "محطة ملا عبدالله الكهربائية تجهز بالوقود من حقول علاس وعجيل النفطية شرقي صلاح الدين واصبحنا نمول الحوض الوطني لمنظومة الكهرباء في عموم المحافظات ونحن محرومون من استحقاقنا بل تفجر الخطوط الناقله لحصة محافضتنا يوميا ,ومازاد الطين بله هو استهداف محطات التوليد في هذا التوقيت والصيف اللاهب وما هو إلا عمل تخريبي مدفوع الثمن".

وطالب الجبارة بـ"تجهيز اصلاح الدين بـ 150 ميكاواط من خط غرب بغداد لتقليل حجم المأساة والمعاناة التي يعيشها سكان المحافظة جراء انعدام الكهرباء والحرب النفسية في فصل الصيف اللاهب".

واضاف مخاطبا الجهات المسؤولة عن الكهرباء، "ستكون لنا وقفات حازمة واحتجاجات أمام مقرات شركاتكم ومقرات الشركات النفطية التي تجهز الغاز لملا عبدالله من صلاح الدين لحين حسم هذا الملف".

واختتم أن "حماية الأبراج والمحطات مطلب رئيسي و تجهيز صلاح الدين بحصتها كاملاً من محطات سامراء و ملا عبدالله و القيارة استحقاقات يجب تنفيذها انصافا لمحافظة عانت ويلات الإرهاب و المظلومية والتهميش طيلة السنوات الماضية".