العباءة الرجالية في العراق.. موروث حي يتحدى المستوردات (صور)

شفق نيوز/ تعتبر العباءة الرجالية مهنة متوارثة عبر الأجيال، وقد أصبحت جزءًا من الهوية الثقافية في العراق، بصناعتها اليدوية وورشها التي تمتد عبر الأجيال، كما يؤكد أبو محمد.

وأبو محمد العبايجي، الذي يمتهن صناعة العباءة ولديه ورشة ورثها عن والده وجده في سوق الحلة القديم بمحافظة بابل، يؤكد أن العباءة المستوردة لا تؤثر على العباءة المحلية، وبحسب وصفه، فإنها "رديئة الجودة"، على عكس الصناعة المحلية اليدوية.

وتتنوع أشكال وأنواع العباءات من منطقة لأخرى، وفقًا للعبايجي، ومنها "حياوي، نجفي بريسم، كلبدون، أبو الهيلة، جنكال، وبقلاوة"، وكل نوع يتمتع بجاذبية خاصة.

وحول الأسعار، يوضح العبايجي أن "الأسعار تبدأ من 30 ألف دينار وتصل إلى مليون ونصف، وتعكس الجودة العالية مع التطريز بالفضة أو الذهب"، مضيفًا "لا نستطيع ترك هذه المهنة لأنها تمثل جزءًا من تراثنا وهويتنا ولها سمعة طيبة في المجتمع".

وتعد العباءة الرجالية، أو ما يُعرف بالبشت في بعض المناطق، أحد الرموز الثقافية العريقة في العراق، وتمثل مهنة صناعتها المتوارثة عبر الأجيال جزءاً أساسياً من الهوية العراقية، حيث ارتبطت بوجوه الشيوخ والوجهاء واحتفظت بمكانتها الاجتماعية والرمزية على مر العصور.

وتتميز العباءة العراقية بجودة صناعتها اليدوية التي تعكس حرفية متميزة وانتباهاً لأدق التفاصيل، ما يجعلها تحظى بشعبية واسعة في المجتمع العراقي.

ويعود تاريخ صناعة العباءة في العراق إلى قرون مضت، حيث كانت تمثل جزءاً من التراث الشعبي العراقي ولا تزال تُصنع يدوياً في ورش خاصة عبر مناطق مختلفة من البلاد.

وتختلف أنواع العباءات من منطقة لأخرى، ففي الجنوب توجد أنواع مثل "البشت النجفي"، وفي بغداد "البشت الكوردي"، ويُعتبر كل نوع منها فريداً في تصميمه وخاماته.

تواجه العباءة العراقية تحديات في العصر الحديث، حيث تدخل العباءات المستوردة في الأسواق العراقية، إلا أن الصناعات المحلية ما تزال تحافظ على شعبيتها.

ويفضل المستهلكون العباءات المصنوعة يدوياً لما لها من جودة عالية، وقدرة على التعبير عن فخر الانتماء إلى التراث العراقي الأصيل.

تبقى العباءة العراقية، بمختلف أنواعها، رمزاً للأصالة و"الشرف"، وواحدة من المهن التي تربط الأجيال المتعاقبة بتاريخ العراق وتراثه، وتشكل جزءاً لا يتجزأ من هويته الثقافية.