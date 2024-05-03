"العباسي" تسجل أعلى نسبة أمطار في كركوك والسيول تجتاح وديان المحافظة

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الموارد المائية في كركوك، يوم الجمعة، أن ناحية العباسي سجلت أعلى نسبة لهطول الأمطار، فيما اجتاحت السيول وديان المحافظة وتسببت المياه أيضاً بفيضانات في أحد الأسواق بالمحافظة.

وقال مدير الموارد المائية زكي كريم لوكالة شفق نيوز، إن "الدائرة تتابع مع الجهات الحكومية الأخرى تساقط الأمطار والوضع المائي، وقد سجلت ناحية العباسي (45 كم جنوب غربي كركوك)، أعلى نسبة أمطار خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 87ملم، وهي الأعلى منذ موسم تساقط الأمطار".

وأشار إلى أن "السيول اجتاحت عدداً من أودية ناحية الزاب في الشريط الحدودي مع محافظة صلاح الدين (75 كم جنوب غربي كركوك)، كما أن ارتفاع مناسيب هذه الأودية بفعل تساقط الأمطار ساعد على زيادة الكميات المائية لنهر دجلة والزاب الأسفل".

وعن الأضرار التي تركتها شدة الأمطار على المحاصيل الزراعية، أوضح كريم أن "المساحات الزراعية ضمن الخطة المتفق عليها مع الزراعة لم تصبها أضرار السيول أو زيادة معدلات المياه والموسم يبشر بخير والحصاد في موسمه".

وتابع أن "تساقط الأمطار ساهم بزيادة منسوب نهر الزاب وارتفاعه، أما النهر الذي يجري باتجاه سد الدبس المائي فمعدلات المياه فيه مقبولة ولا توجد أية مخاطر من حدوث فيضانات أو غيرها، بل أن الأمطار ساهمت برفع خزين المياه في عدد من السدود".

وفي السياق، قال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في كركوك الرائد قيس عبد الرزاق، لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية الدفاع المدني لم تسجل أية حوادث بشرية أو نفوق للحيوانات، على الرغم من كميات الأمطار الكبيرة".

وعن إغلاق الأمطار لسوق داقوق الرئيسي، بين عبد الرزاق أن "كميات الأمطار كبيرة وقدرة تصريف شبكة المجاري لا توازي هذه الكميات وهذا الأمر أدى إلى ارتفاع المياه في الشوارع ما تسبب بغرق سوق داقوق ولا يوجد أي خسائر".

وتابع أن "منتسبي الدفاع المدني وقوات الشرطة نزلوا إلى الشوارع لتفريغ المياه وفتح الانسدادات".