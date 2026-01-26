العبادي يستقيل من مجلس البصرة والبدران يرفض (وثيقة)

شفق نيوز- البصرة

قدم عضو مجلس محافظة البصرة علي عدنان العبادي، يوم الاثنين، استقالته رسمياً من عضوية المجلس، عازياً قراره إلى ما وصفه بتعرضه للإساءة الشخصية، فيما أعلن رئيس مجلس المحافظة خلف البدران رفضه طلب الاستقالة.

وقال العبادي في كتاب موجه إلى رئاسة مجلس المحافظة، ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تعرّض للكثير من الأذى والإساءة الشخصية"، مؤكداً "عدم قدرته على الاستمرار في أداء المهام الموكلة إليه أو تحقيق الأهداف التي يسعى لها، ما دفعه إلى طلب قبول استقالته من عضوية المجلس".

في المقابل، أعلن رئيس مجلس محافظة البصرة خلف البدران، يوم الاثنين، رفضه طلب الاستقالة.