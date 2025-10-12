"العام الأصعب منذ 1933".. اتفاق مياه "قريب" بين العراق وتركيا

شفق نيوز– أنقرة

كشف وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبدالله، يوم الاحد، عن مطالبة العراق للجانب التركي بزيادة الاطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات بمقدار مليار متر مكعب في الثانية لشهري تشرين الأول والثاني، بواقع 500 م³/ثا لكل من النهرين، لتحسين الإيرادات المائية خلال الخمسين يوماً المقبلة.

وقال الوزير في تصريح خلال زيارته إلى أنقرة على رأس وفد عراقي رسمي ترأسه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، وضم رئيس هيئة المستشارين وكوادر مختصة من وزارات الموارد المائية والزراعة والبيئة، فضلًا عن ممثلين من إقليم كوردستان، إن الاجتماع مع الجانب التركي تناول إدارة الموارد المائية وتنظيم استخدامها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الجارين.

وأوضح ذياب أن الوفد قدم عرضاً مفصلاً عن واقع المياه في العراق والتحديات التي يواجهها قطاع الموارد المائية، مؤكداً أن هذا العام يُعدّ الأصعب مائياً في تاريخ البلاد منذ عام 1933، مشيراً إلى أن الجانب التركي أبدى استعداده لمساعدة العراق رغم معاناته من أزمة الجفاف ذاتها، كون العراق دولة مصبّ ويتأثر بشكل أكبر.

وبيّن الوزير أن الجانبين اتفقا على مسودة اتفاق إطاري يتعلق بالمياه، سيتم توقيعه في بغداد، ويتضمن تنفيذ مشاريع اروائية وسدود لحصاد المياه، بمشاركة كبريات الشركات التركية الرصينة.

وأضاف أن هذا الاجتماع يأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين العراق وتركيا، وبحث سبل إدارة الموارد المائية بشكل مستدام وعادل.

وأمس السبت، كشف رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن اتفاق قريب مع تركيا لبناء سدود ومعالجة أزمة المياه، فيما هاجم "مروجي الأكاذيب" لتحقيق مكاسب حزبية.

هذا وعقد أول أمس الجمعة 10 من شهر تشرينَ الأوّلِ/ أكتوبر الجاري في انقرة، اجتماع رسمي مشترك بينَ وفدَي جمهوريّةِ العراقِ والجمهوريّةِ التركيّة لبحثِ ملفِّ المياهِ وتعزيزِ التعاونِ الثنائيِّ في هذا المجال الحيويّ، وفقا لبيان صادر عن الخارجية العراقية.