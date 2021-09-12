العام الدراسي الجديد "مجهول" في العراق

شفق نيوز / لا موعد محدداً حتى الآن لبدء العام الدراسي الجديد في العراق، نظراً لأسباب عديدة، ولعل الأبرز منها هي موعد إجراء الانتخابات التشريعية في البلاد يوم العاشر من تشرين الأول المقبل، فضلاً عن الزيارة الأربعينية التي ستصادف يوم 28 أيلول الجاري.

واعتاد العراقيون، على بدء العام الدراسي أواخر شهر أيلول من كل عام، أو الأول من تشرين الأول، لكن تزامن هذه المناسبات وتقاربها مع بعض، أرجأ انطلاقة العام الدراسي في موعده المعهود.

وفي هذا الصدد، قال عضو لجنة التربية النيابية، عباس الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "بدء بالعام الدراسي الجديد سيحدد موعده بعد الانتخابات البرلمانية، لأسباب كثيرة منها امتحانات الدور الثاني المراحل المنتهية، وأيضاً موعد الانتخابات وزيارة الأربعين".

وأضاف الزاملي، أن "العملية التربوية مستمرة والدوام سيكون ثلاثة أيام في الأسبوع للمراحل غير المنتهية وحضوري، أما بالنسبة للمراحل المنتهية فسيكون الدوام طبيعي وحضوري لجميع أيام الأسبوع باستثناء العطل".

وخلص إلى القول، "نحن في لجنة التربية النيابية، مع الدوام الحضور في المدارس، بشرط أن لا يقل عن ثلاثة أيام في الأسبوع".