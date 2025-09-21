العام الدراسي الجديد.. مبادرات خيرية للتخفيف عن كاهل العوائل المتعففة في كربلاء (صور)

شفق نيوز- كربلاء

مع انطلاق العام الدراسي الجديد اليوم الأحد، وما يرافقه من أعباء مالية أثقلت كاهل العوائل المتعففة في محافظة كربلاء، ساهمت مؤسسات خيرية في دعم الطلبة وتوفير مستلزمات الزي المدرسي لهم.

وقال رئيس مؤسسة "البدور المنيرة" للإغاثة والتنمية، الشيخ مهدي الحمداني لوكالة شفق نيوز، إن "المؤسسة جهزت أكثر من 550 طالباً وطالبة بالزي المدرسي ضمن برنامج شمل 125 عائلة في عموم المحافظة، أغلبها من عوائل الأيتام".

وأضاف أن "التجهيز توزّع بين 235 طالباً و310 طالبات من مختلف المراحل الدراسية، حيث حصل الأولاد على قمصان بيضاء وبناطيل، فيما جُهّزت الفتيات بصداري بألوان مختلفة مع قمصان بيضاء وحجابات"، مبيناً أن "المبادرة جاءت لتخفيف العبء عن الأسر وتمكين أبنائها من مواصلة الدراسة".

وأشار الحمداني إلى أن المؤسسة مستمرة في برامجها الإغاثية والتنموية "لدعم الشرائح الهشة، والوقوف مع الطلبة الذين يمثلون مستقبل البلاد".

وختم بالقول إن "هذه المبادرات تتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد في العراق، حيث شهدت البلاد اليوم الأحد (21 أيلول/ سبتمبر الجاري) انطلاق الدوام الرسمي لمختلف المراحل الدراسية".