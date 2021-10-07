العالم يحتشد على بوابة ذي قار للتنقيب في آثارها

شفق نيوز/ أعلنت مفتشية آثار محافظة ذي قار، اليوم الخميس، عن وصول بعثتين آثاريتين إلى المحافظة ضمن مسلسل البعثات المستمر بالتوافد على المدن الأثرية.

وذكر مدير المفتشية، عامر عبدالرزاق لوكالة شفق نيوز؛ أن "بعثتين أثريتين تابعتين للمتحف البريطاني مكونتين من 16 اثاريا من جنسيات بريطانية وفرنسية وألمانية ودنماركية وصلتا إلى ذي قار اليوم للبدء بمواسم التنقيب الآثاري".

وأضاف، أن " البعثة الأولى ستنقب في موقع (تلو) بقضاء النصر شمالي المحافظة، وهو الموسم السادس لها في العراق، فيما ستنقب البعثة الثانية في موقع (تل أبو اگبور) الواقع بين مدينتي النصر والرفاعي"، مؤكدا أن" كل بعثة آثارية سيرافقها فريق آثاري عراقي مكون من 3 أشخاص آثاريين، لأجل أن يكون العمل مشتركا بين الطرفين ".

وتابع عبد الرزاق، أن" البعثتين ستبقيان في العراق لمدة 60 يوما لأجل أغراض التنقيب الأثري في المواقع المذكورة ".

وأكد، أن" هناك عدد من البعثات الآثارية ستصل الى ذي قار خلال الأيام القليلة المقبلة من دول فرنسا وإيطاليا وروسيا وأمريكا ".