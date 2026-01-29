العالم في بابل.. أول ملتقى أكاديمي دولي لتطوير التعليم العالي (صور)

شفق نيوز- بابل

شهدت جامعة المستقبل في محافظة بابل، وسط العراق، يوم الخميس، انطلاق فعاليات الملتقى الدولي "يوراسيا أكاديمي" بمشاركة واسعة لجامعات تركية وأوروبية وآسيوية، فضلاً عن عدد من الجامعات الحكومية والأهلية العراقية.

ويُعد هذا الملتقى من الفعاليات الأكاديمية البارزة التي تُنظم لأول مرة بهذا الحجم في العراق، حيث شهد حضور ومشاركة ما بين 10 إلى 20 جامعة عراقية عريقة، من بينها جامعات بغداد والموصل، إضافة إلى جامعات دولية أعضاء في اتحاد جامعات يوراسيا.

وركزت جلسات الملتقى التي حضرتها وكالة شفق نيوز، على محاور استراتيجية مهمة في قطاع التعليم العالي، أبرزها الجودة وضمان الجودة، والاعتماد الأكاديمي، وتدويل التعليم العالي، وتطوير البرامج التعليمية وفق المعايير العالمية، واستشراف مستقبل التعليم للأجيال القادمة.

وأكد القائمون على الحدث أن استضافة جامعة المستقبل لهذا الملتقى تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حضور الجامعات العراقية ضمن الفضاء الأكاديمي الدولي، وتعكس مستوى الانفتاح والتطور الذي تشهده المؤسسات التعليمية في البلاد.

وقال مدير إعلام جامعة المستقبل، زيد الشوكة، لوكالة شفق نيوز إن "الملتقى يمثل حدثاً استثنائياً حقيقياً باستضافة هذا العدد من الجامعات الآسيوية والأوروبية بالشراكة مع جامعات تركية وأعضاء اتحاد يوراسيا، حيث تم التركيز على محاور الجودة والاعتماد الأكاديمي وتدويل التعليم العالي في العراق، وهو حدث يُنظم لأول مرة بهذا الحجم في البلاد".

من جانبه، أعرب رئيس جامعة أيدن التركية، الدكتور مصطفى أيدن، عن سعادته بالمشاركة، مشيراً إلى أن اتحاد جامعات يوراسيا يضم قرابة 200 جامعة من مختلف دول العالم، وأن هذه الفعاليات تُنظم في عدة بلدان لمناقشة مستقبل التعليم العالمي واستراتيجيات تطوير البرامج التعليمية.

وأضاف أيدن لوكالة شفق نيوز: "جئنا اليوم إلى العراق من دول مختلفة لنتحدث عن مستقبل التعليم لأبنائنا، وأتمنى أن يكون هذا المؤتمر مفيداً للعراق وتركيا والعالم وللشباب. أشعر وكأنني في بلدي ولم أشعر أنني غريب".

ويمثل هذا الملتقى خطوة مهمة في مسار تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي، وبناء شراكات علمية تسهم في تطوير جودة التعليم العالي في العراق، بما ينسجم مع توجهات وزارة التعليم العالي نحو الانفتاح على التجارب العالمية.