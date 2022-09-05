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العاصمة تغص بـ"العجلات".. نصف سيارات العراق تتجول في بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-05T14:56:43+0000
العاصمة تغص بـ"العجلات".. نصف سيارات العراق تتجول في بغداد

شفق نيوز / كشف المدير العام لمديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، أن عدد العجلات والدراجات النارية في بغداد تجاوز الـ 3 ملايين، فيما بيّن أن عدد العجلات في عموم العراق تصل الى 6.5 مليون عجلة

وقال مدير المرور العام اللواء طارق إسماعيل لوكالة شفق نيوز إن "هناك جهوداً مستمرة من مديرية المرور في الليل والنهار لتنظيم حركة السير في شوارع العاصمة بغداد".

وأضاف اسماعيل أن "عدد العجلات من السيارات والدراجات وصلت إلى أكثر من 3 مليون مركبة التي تتجول بشوارع بغداد الرئيسية"، مبيناً أن "هذا الرقم ضخم بالنسبة الطاقة الاستيعابية للعاصمة بغداد حسب إحصاءات وزارة التخطيط قبل 2003

وبيّن مدير المرور العامة أن "الطاقة الاستيعابية لشوارع بغداد هي 250 الف سيارة"، لافتا الى أن " عدد المركبات على مستوى العراق ما يقارب 6 ملايين و500 ألف سيارة".

وتشهد العاصمة بغداد، وعلى مدار الأسبوع ازدحامات وشوارع مكتظة بالعجلات بسبب الزيادة الكبيرة في الاستيراد وعدم "تسقيط" العجلات القديمة، فيما لا تتسع شوارع العاصمة ذات التصميم القديم لهذه الزيادات المتسارعة في أعداد العجلات المستوردة بعد عام 2003.

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