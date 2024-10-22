العاصمة تستعد لإطلاق مهرجان "يوم بغداد" بمشاركة واسعة

شفق نيوز/ أعلنت أمانة العاصمة العراقية، يوم الاثنين، استكمال جميع استعداداتها لاقامة مهرجان "يوم بغداد" مع حوار تحضيري لمؤسسات حكومية وغير حكومية.

وقال المتحدث باسم أمانة بغداد محمد الربيعي، لوكالة شفق نيوز، إن الأمانة عقدت اليوم، حوارًا تحضيريًا مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية استعدادًا لانطلاق مهرجان "يوم بغداد" في الشهر المقبل.

وأوضح الربيعي، أن الحوار كان يهدف إلى الاستماع إلى الملاحظات والآراء، حيث يعبر المهرجان عن رسائل بيئية وتوعوية وثقافية.

وأشار الربيعي إلى أن مهرجان "يوم بغداد" سيتضمن العديد من الفعاليات، مثل إقامة ماراثون وعروض للطيور وسرك وندوات ثقافية، ليصبح برنامجًا ثقافيًا ترفيهيًا وتوعويًا بالكامل.

وأكد الربيعي أن انطلاق المهرجان سيكون برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في تمام الساعة 7 مساءً من يوم العاشر من شهر تشرين الثاني المقبل، وسيستمر لمدة ثمانية أيام.

واستدرك قائلا، رغم عدم وجود مشاركة دولية في هذا المهرجان، إلا أن المرحلة القادمة ستشهد مهرجانًا دوليًا بمشاركة دولية في "يوم بغداد".

كما أضاف الربيعي أن اللجنة التحضيرية للمهرجان قررت إلغاء إقامة الألعاب النارية والغناء والرقص تضامنًا مع إخواننا في لبنان وغزة، مشيرًا إلى أن المهرجان سيكون مميزًا بثقافته وفعالياته المختلفة عن السابق، عبر إطلاق رسائل متعددة خلال المهرجان.