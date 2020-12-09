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العاصمة بغداد تقرر موعدا لدخول عجلات الحمل فوق 4 اطنان وتغرم المخالفين

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-09T10:57:17+0000
العاصمة بغداد تقرر موعدا لدخول عجلات الحمل فوق 4 اطنان وتغرم المخالفين

شفق نيوز/ حددت مديرية المرور العامة، يوم الاربعاء، أوقات معنية لدخول مركبات الحمل (4 اطنان) فما فوق، الى العاصمة بغداد، في اجراء لتخفيف العبء على السيطرات في مداخل ومخارج العاصمة كافة.

وذكرت المرور في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "يمنع منعاً باتاً دخول المركبات الحمل (٤ اطنان) فما فوق الى العاصمة بغداد من الساعة السادسة صباحاً الى الساعة العاشرة ليلا، وعدم السماح لسائقيها بإيقاف مركباتهم قرب السيطرات الموجودة في مداخل العاصمة".

واضافت "يعاقب المخالف بغرامة مالية قدرها 100 الف دينار عراقي لمخالفته الانظمة والتعليمات الصادرة من مديرية المرور العامة".

واستثنت المرور من ذلك "المركبات المحملة بالمواد الغذائية والمشتقات النفطية".

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