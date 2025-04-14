العاصفة الغبارية تعطل الدوام في جامعة البصرة

شفق نيوز/ أعلنت جامعة البصرة، مساء اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد بسبب العاصفة الغبارية التي اجتاحت المحافظة وعدداً من المحافظات العراقية.

وذكر إعلام الجامعة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "حرصاً على سلامة منتسبيها وطلبتها، تعلن جامعة البصرة عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الثلاثاء، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية ودخول موجة من العواصف الترابية الشديدة إلى محافظة البصرة".

وشهدت المحافظات الوسطى والجنوبية العراقية عاصفة غبارية تسببت بالآلاف من حالات الاختناق وحوادث سير وانقطاع للتيار الكهربائي في عدد من المناطق.