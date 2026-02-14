العاصفة الترابية تضرب غرب العراق عبر مدينة القائم

شفق نيوز- بغداد

دخلت العاصفة الترابية، يوم السبت، الأراضي العراقية عبر منفذ مدينة القائم في محافظة الأنبار، قادمة من الأراضي السورية، ما أدى إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع كثافة الغبار في المناطق الحدودية والمناطق المجاورة.

وتشير التوقعات إلى احتمال امتداد تأثير العاصفة إلى مدن أخرى في غرب البلاد خلال الساعات المقبلة، وسط تحذيرات للسائقين ومرضى الجهاز التنفسي من التعرض المباشر للأتربة.

وكانت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية قد أكدت يوم أمس الجمعة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن نماذج الطقس المحدثة تشير إلى تأثر مناطق غرب البلاد الواقعة ضمن المربع المحدد باللون الأحمر (في الخريطة أدناه) بنشاط واضح في سرعة الرياح السطحية الغربية والشمالية الغربية.

وتوقعت الهيئة أن تتجاوز سرعة الهبات 55 كم/ساعة خلال ساعات نهار ومساء يوم غد السبت ما يؤدي إلى تصاعد ملحوظ للغبار وتكون موجات غبار كثيفة أحياناً تمتد لاحقاً لتشمل أجزاء من مناطق الوسط والجنوب الغربي للبلاد.

في المقابل من المتوقع أن تتعرض مدن شرق البلاد إلى نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية مع هبات قد تصل إلى 50 كم/ساعة مثيرة للغبار ولا سيما في المناطق الصحراوية خلال ساعات النهار.