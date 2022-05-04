العاصفة الترابية تدخل القوات الأمنية بحالة أنذار

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مسؤول في مديرية شرطة محافظة الأنبار غربي العراق، قيام القطعات الامنية المنتشرة في المناطق الغربية والصحراوية من المحافظة، بالانتشار وأخذ اجراءات الحيطة والحذر، تحسباً لاي هجمات متوقعة، بالتزامن مع وصول العاصفة الترابية الى مدن المحافظة، والتي تسبب بانعدام الرؤية فيها".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "توجيهات صارمة من قبل القيادات الامنية العليا في الانبار، تنص على ضرورة نشر العناصر الامنية بالقرب من مداخل المناطق الغربية والسيطرات الامنية، بالاضافة الى نشر العناصر حول المناطق النائية التي دائماً ما تستهدف من قبل العناصر الارهابية لتنفيذ عملياتهم الاجرامية".

فيما يقول قائممقام قضاء راوه، غربي الانبار، حسين الراوي، أن "هنالك خطة امنية يتم تحديثها خلال كل اسبوعين، وهذا بعد اجتماع أمني يتم أجراء مع القيادات الأمنية، وذلك بحسب الواقع الأمني الذي تشهده المنطقة والتهديدات الخارجية التي تواجه المحافظة".

وبين الراوي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن الخطة يتم تطبيقها في كل مرة تواجه مناطقنا العواصف الترابية، وذلك من خلال متابعة الكاميرات الحرارية المنتشرة حول اسوار مناطقنا، والمناطق الحدودية، وهنالك قطاعات عسكرية مختصة بمراقبة ومتابعة المناطق الصحراوية والنائية، بالإضافة الى انتشار الدوريات الأمنية تحسبا لأي خرق أمني متوقع ".

فيما اكتفى قائممقام قضاء الرمادي (مركز المحافظة)، أبراهيم العوسج، بالقول إن "تعليمات وزارة الداخلية وقيادة العمليات المشتركة تنص على أخذ الحيطة والحذر خاصة خارج المدن، كون الداخل مسيطر عليه من قبل القوات الامنية".

وأما قائممقام قضاء حديثة، مبروك الجغيفي، فيقول، ان "القوات الأمنية بكل صنوفها تقوم بواجبها بأحسن صورة ولا تعطي مجالاً لأي زعزعة أمنية قد تستغلها العناصر الإرهابية خلال العواصف الترابية".

وعلى صعيد مواز، أعلنت قطعات لواء 44 انصار المرجعية حالة الانذار (ج) وانتشار كامل للقطعات على طول الساتر المحيط بقضاء الحضر في محافظة نينوى تحسباً لأي طارئ.