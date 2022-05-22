العاصفة الترابية تحكم قبضتها على سماء العراق.. اغلاق المطارات كافة من فجر الاثنين

شفق نيوز / أعلنت وزارة النقل العراقية، يوم الأحد، إغلاق جميع مطارات البلاد من فجر غد الاثنين، بسبب تعرض البلاد إلى عاصفة ترابية شديدة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، حسين جليل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "البلاد ستتأثر ابتداءً من مساء اليوم الأحد، بمرتفع جوي من شرق البحر الأبيض المتوسط، ترافقه كتلة هوائية تسبب تصاعد الغبار من الاقسام الشمالية الغربية والأقسام الغربية باتجاه المنطقتين الوسطى والجنوبية".

وأضاف جليل، أن "الحالة التي يجب التأكيد عليها خلال هذين اليومين ستشمل محافظات إقليم كوردستان، وهذا يعني أن كل العراق سيتعرض لهذه العاصفة الترابية ابتداءً من مساء اليوم وكل نهار الاثنين، وينتهي كل شيء بالنسبة للشمال والوسط يوم 24 أيار صباحاً. ما عدا المنطقة الجنوبية سوف تكون تحت تأثير الغبار العالق فقط ليوم الثلاثاء صباحاً، وبعد الظهر سينتهي كل شيء ويميل الطقس إلى الاستقرار فيما تنخفض درجات الحرارة من 5-6 درجات مئوية".

وأوضح أن "هذه العاصفة الترابية اعتبرت عاصفة إقليمية كونها توثر على الاردن وسوريا والعراق والكويت والسعودية والإمارات والبحرين وربما حتى سلطنة عمان، وبحسب توقعات المهتمين وذوي الاختصاص أن الضرر سوف يكون كبيراً على المملكة العربية السعودية كون الرياح سوف تكون نشطة قد تصل 70 -80 كم/س، في حين العراق سوف لن تتجاوز 40 – 50كم/س، وفي الهبات الشديدة تصل 50 كم/س، والحالة تنتهي بالنسبة للعراق يوم الثلاثاء 24 أيار بعد الظهر".

وحذر المتحدث باسم وزارة النقل، المواطنين من "الخروج خلال الـ48 ساعة القادمة، تلافياً لضرر الاختناق وخاصة بالنسبة للمصابين بمرض (الربو) لصعوبة التنفس".

وخلص إلى القول: "سيتم إيقاف حركة الرحلات الجوية فجر يوم غد في مطارات العراق كافة لانعدام مستوى الرؤية والذي قد يصل إلى 100 متر أو قد تنعدم الرؤية الأفقية، ولحين استقرار الأجواء بشكل عام" .

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في وقت سابق من اليوم، تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة ليوم غد الاثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية.

كما أكدت وزارة التربية تأجيل امتحانات تلاميذ الصف السادس الابتدائي والصفوف غير المنتهية، ليوم غدٍ الأثنين الموافق 23 أيار 2022، إلى اليوم الذي يليه (الثلاثاء) وبنفس الجدول المعلن، بسبب توقعات حصول عاصفة ترابية.